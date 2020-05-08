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'da ilginç manzaralar! Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:56 ABONE OL
Avcılar'da ilginç manzaralar! Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tehlikesi devam ederken yetkililer tarafından 'evdekal' çağrıları da sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde vatandaşların evde kalmayıp dışarı çıkması dikkat çekti. Sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların banklarda maskesiz şekilde yan yana oturup sohbet etmesi dikkat çekti.

"SAHİLE İNMİYORUZ Kİ"
Sabah sporu için sahile gelen bir vatandaş ise kendisine yasağın hatırlatılması üzerine sahilin 20 metre yanında olmasına rağmen, "Kısa süreli kalabalık yerlere girmeden çıkıp gidiyorum. Sahile inmiyoruz bu kadardan da bir şey olmaz. Aşağıya inmiyoruz bu kenardayız. Boş şimdi kalabalık olsa gelmem" dedi.

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Avcılar'da ilginç manzaralar! Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler
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