Bekçiye sopayla saldıran Y.D. suç makinası çıktı

Pandemi sürecinde İstanbul ilinde takviye olarak gündüz görevlendirilen bekçi M. A.; Arnavutköy'de bulunan bir fırının önünde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini ikazda bulundu.



BEKÇİYE ÖNCE SÖZLÜ, DAHA SONRA FİZİKİ SALDIRI BULUNDU

Sosyal mesafeyi sağlamak için ikazda bulunan bekçinin uyarılarına ve ikazlarına ısrarla uymayan Y. D. isimli şahıs, görevli bekçiye önce sözlü sonra da fiziki mukavemette bulundu. Bunun üzerine bekçi M.A.; kademeli olarak Y.D.'ye karşılık verdi.





SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırganın ısrarla fiziki mukavemetinin devam etmesi üzerine görevli bekçinin şüpheli şahsı etkisiz hale getirdi. Y. D. isimli şahsın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI



Sosyal mesafe kuralına uymayan ve bekçiye saldıran Y. D.'nin; ateşli silah ve bıçakla kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, imalatı ve satışı, dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı suç kaydı ve sabıkasının olduğu bildirildi.