Son Dakika Haberleri | Bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı uygulamasında hafta sonu marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Market çalışma saatleri de her sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişiyor. Bu nedenle de sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatleri ve 'bugün marketler saat kaça kadar açık?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ''Bugün A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki; KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı düzenlemesine göre bugün marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptığını duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar; marketler kaça kadar açık olacak? Sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel market çalışma saatleri