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Son Dakika Haberleri | Bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı uygulamasında hafta sonu marketler açık olacak mı?

ile ilgili son dakika haberi geldi ve sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarına göre marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Corona virüsü nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, corona virüsü vaka sayısı artışını önemli ölçüde düşürdü ve bu nedenle Ramazana Bayramı’na kadar devam edecek. En çok merak edilen sorular arasında ise sokağa çıkma yasağı başlamadan önce bugün marketler saat kaça kadar açık olacak sorusu yer alıyor. Peki, 8 Mayıs gecesi başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulamasında hafta sonu marketler açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 8.5.2020 14:16 Son Güncelleme: 8.5.2020 14:16 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı uygulamasında hafta sonu marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. de her sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişiyor. Bu nedenle de sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatleri ve 'bugün marketler saat kaça kadar açık?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ''Bugün A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki; KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı düzenlemesine göre bugün marketler saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptığını duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar; marketler kaça kadar açık olacak? Sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel market çalışma saatleri

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Son Dakika Haberleri | Bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı uygulamasında hafta sonu marketler açık olacak mı?
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