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ibadete ne zaman açılacak? Camilerde namaz kılmak ne zaman serbest olacak?

Camilerin ibadete ne zaman açılacağı vatandaşlar için merak konusu oldu. Bu hafta kuaförler, berberler ve pazar yerlerindeki bazı tezgahların açılmasına karar verildi. Ancak 'ler, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu yanıt bulmadı. Bunların yanı sıra ibadete ne zaman açılacak, camilerde cemaatle namaz kılmak serbest mi gibi sorular da çokça kez araştırıldı. Peki, resmi kararlara göre camiler ibadete ne zaman açılacak? Haberimizde, camiler ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 14:30 Son Güncelleme: 8.5.2020 14:38 ABONE OL
Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde namaz kılmak ne zaman serbest olacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan camilerin ibadete ne zaman ve hangi tarihte açılacağı Türkiye genelinde birçok insan için merak konusu oldu. Bu hafta yapılan Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağından açılacak işletmelere kadar birçok konuda kritik kararlar veildi. Başkan Erdoğan gerçekleştirdiği basın toplantısında, kuaförler, berberler ve pazar yerlerindeki bazı tezgahların açılmasına karar verildiğini duyurdu.. Ancak 'ler, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu geçtiğmiz Kabine toplantısında yanıt bulmadı. Bunların yanı sıra ibadete ne zaman açılacak, camilerde cemaatle namaz kılmak serbest mi gibi sorular da çokça kez araştırıldı. Peki, resmi kararlara göre camiler ibadete ne zaman açılacak?

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Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde namaz kılmak ne zaman serbest olacak?
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