Dekandan koronaya sessiz çığlık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almayan insanlara yönelik sessiz çığlık performansı gerçekleştirdi. Erzurum'daki evine, kendisinin çizdiği deforme edilmiş virüs biçimlerini yaydıktan sonra, virüs resimleri önünde sessiz çığlıklar atan Kavukçu, yaşanan psikolojik gelişmelere ve virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili tartışmalara performansında yer verdi. Virüsün yayılımını bütün evi kaplamasıyla anlatan Kavukçu, ardından yaptığı müdahaleyle laboratuvar ortamında üretildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Yaptığı performansıyla, süreç boyunca emek veren insanlara da destek olmak istediğini belirten Kavukçu, "Yaptığım çalışmadaki sessiz çığlıklar, durumu ciddiye almayarak önlem almayan insanlara sitem çığlığı olarak da düşünülebilir. Performansım sürecinde evden gelen çeşitli sesler evin doğal ve güvenli ortamını yansıtmakta, bunun tam aksine rahatsız edici virüs görselleri, iç dünyamda çatışık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu da performansın ikircikli yönünü güçlendirmektedir" diye konuştu.