Dünya Yetimler Günü ne zaman? Dünya Yetimler Günü nasıl ortaya çıktı?

Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15.günü kutlanan Dünya Yetimler Günü ne zaman sorusunun yanıtına gün içinde yanıt aranıyor. Dünyanın farklı coğrafyasında yardım eli bekleyen yetim çocuklar için kutlanan bugünde onlara sahip çıkmak büyük önem kazanıyor. Ülkemizde de birçok kurum ve kuruluş yetimler günü için yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yetimlere yönelik daha verimli ve geniş kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Peki 2020 Dünya Yetimler Günü ne zaman, hangi tarihte? Dünya Yetimler Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Yetimler Günü, Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15.günü kutlanan, yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasını amaçlayan özel bir gündür.

BUGÜN DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlere dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir başvuruda bulundu ve her yıl Ramazan'ın 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmasını sağladı. Dünya Yetimler Günü, önceki yıllarda 15 farklı ülkeden 15 yetimin Türkiye'ye getirilmesiyle kutlanıyordu fakat bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle bu yapılamadı.

UNICEF verilerine göre dünyada her gün 10.000'e yakın çocuk öksüz ve/veya yetim kalmaktadır; yine uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarındadır.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından "2020 Yetim Raporu" yayımlandı. İlgili raporda; Yetim ve Yetimlik, Sosyal Yetimlik, Dünyada Yetimler, Savaş Mağduru Yetimler, Engelli Yetimler, Uluslararası Evlat Edinme Programları, Kayıp Mülteci Çocuklar ile Çocuk ve Eğitim konuları işlendi.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Yetimler Günü fikri, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013 yılında "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5.İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. İHH başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi adına Bosna Savaşı'nın başladığı günün Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesi talebinde bulunmuştur. Bu talep, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013 yılında Gine'de düzenlediği 40.Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanmıştır. 40.oturum 1/40 ICHAD numaralı kararın 21.maddesine göre her yıl Ramazan ayının 15.günü Müslüman ülkelerde Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır.