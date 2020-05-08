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Duvar delinerek girilen kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

'da hırsızlar, önce kuyumcunun yan tarafındaki kuaföre girdi daha sonra duvarı balyoz ile kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 15:09 Son Güncelleme: 8.5.2020 15:47 ABONE OL
Duvar delinerek girilen kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu M.A, dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyumcunun yan tarafında bulunan kuaför dükkanının kapısını açık halde buldu. R.D.'ye ait olduğu öğrenilen iş yerine giren polis kuyumcunun bulunduğu taraftaki duvarın delik olduğunu belirledi. Kuyumcu M.A. da dükkanına gelirken, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

200 BİN LİRALIK ALTIN VE ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Yaklaşık 200 bin liralık altın, yüzük ve bilezik çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yüzü maskeli iki şüphelinin balyozla kırdıkları duvardan kuyumcuya girdikten sonra iş yerinde bulunan altınları alarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalıp kaçtılar | Video

Polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Duvar delinerek girilen kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
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