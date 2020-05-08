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Duvarını delip girdiler! Tam 400 bin liralık altın çalındı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 08:30 Son Güncelleme: 8.5.2020 08:32 ABONE OL
Duvarını delip girdiler! Tam 400 bin liralık altın çalındı

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı.



YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Duvarını delip girdiler! Tam 400 bin liralık altın çalındı
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