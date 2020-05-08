Esenler’de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

Olay saat 01.00'da Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta bulunan bir inşaat temeli yanındaki sokak zemininde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre bina inşaatındaki sokak zemini bilinmeyen bir sebeple kaymıştı. Kayma seslerini duyan sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmişti. Kaymanın meydana gelen sokak ise yaya-vatandaş trafiğine kapatılmıştı. Sokak üzerinde bulunan binalardaki bazı vatandaşlarda evlerinden ayrılmıştı.

İstanbul Esenler’de çöken istinat duvarının son hali havadan görüntülendi | Video



SAHUR VAKTİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sabah saat 04.00'da da istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı vatandaşları sokağa döktü. Güvenlik amacıyla da sokak üzerindeki binalar boşaltıldı. Polisler, sokakta bulunan vatandaşlara da sosyal mesafe kuralına uymalara hakkında uyarıda bulundu.

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ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Günün ilk ışıklarıyla çekilen görüntülerde çöken istinat duvarının son hâli görüldü. Görüntülerde büyük bir sesle çöken sokağın hali görüldü. Sokakta ilerleyen saatlerde çalışmalar başlayacak.