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Ghosn’u kaçıranlara 8 yıl hapis istendi

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Ghosn’u kaçıranlara 8 yıl hapis istendi
Eski Nissan Üst CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, tutuklu sanıklar şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Serhat K., Bahri Kutlu, Özgü Bilge B. ve Noyan P.'nin, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, hostesler Serpil K.K. ve Nesrin A. hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis talep edildi.
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Ghosn’u kaçıranlara 8 yıl hapis istendi
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