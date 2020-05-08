Ghosn’u kaçıranlara 8 yıl hapis istendi

Eski Nissan Üst CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, tutuklu sanıklar şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Serhat K., Bahri Kutlu, Özgü Bilge B. ve Noyan P.'nin, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, hostesler Serpil K.K. ve Nesrin A. hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis talep edildi.