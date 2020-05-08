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Güvercin çatışması: Bir ölü, 3 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Güvercin çatışması: Bir ölü, 3 yaralı
Adana'da önceki gün bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, dama konan güvercinin verilmemesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Olay, Seyhan ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının güvercin beslediği evin damına kondu. Arkadaş grubu, güvercini almak için komşularına gittiğinde olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Remzi Türeyici (30) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Güvercin çatışması: Bir ölü, 3 yaralı
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