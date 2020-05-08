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eden genç, geride 18 sayfalık mektup bırakmış! Yazdıkları yürekleri dağladı...

'da bir vatandaş, boş arazide ağaçta asılı birinin cansız bedenini gördü ve durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağaçta asılı kişinin 29 yaşındaki Eren T. olduğunu, 20 gün önce ettiğini belirledi. Olay yerinde Eren T.'ye ait eşyalar ve 18 sayfalık intihar mektubu bulundu. Mektupta yazılanlar ise yürekleri dağladı. Ailesi tarafından istenmeyip evden kovulduğunu, 15 gündür sokaklarda yaşadığını, çöplerden topladıklarını satarak karnını doyurduğunu yazan Eren T.'nin "Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 10:39 Son Güncelleme: 8.5.2020 11:24 ABONE OL
İntihar eden genç, geride 18 sayfalık mektup bırakmış! Yazdıkları yürekleri dağladı...

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Boş araziye gelen bir kişi, ağaçta asılı birini gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Eren T. olduğu belirlenen kişinin, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevrede yapılan incelemelerde, Eren T.'ye ait eşyalar ve not defterine yazılmış 18 sayfalık not bulundu.

"AİLEM BENİ İSTEMEYİP KOVDU, 15 GÜNDÜR SOKAKLARDA YAŞIYORDUM"

Eren T. yazdığı notta, ailesinin kendisini istemeyip evden kovduğunu, bu nedenle 15 gündür sokakta yaşadığını, çöplerden topladığı cam şişe ve kutuları satarak yemek yediğini ve başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı. Eren T.'nin ardından bıraktığı notlar arasındaki bir sayfaya ise, "Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.

Tanınmayacak hale gelen gencin cansız bedeni, çağrılan özel ekip yardımıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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İntihar eden genç, geride 18 sayfalık mektup bırakmış! Yazdıkları yürekleri dağladı...
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