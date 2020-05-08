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İstanbulluları isyan ettiren arızası!

'da otobüs ve metrobüs seferlerindeki gecikmeler ve doluluk oranı İstanbulluları isyan ettirmişken şimdi de arızası ile vatandaşlar mağdur oldu. Üsküdar-Çekmeköy hattındaki arıza nedeniyle İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arasında hizmet verilmedi. Metroya binmek isteyen bir vatandaş yaptığı açıklamada "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:21 Son Güncelleme: 8.5.2020 09:26 ABONE OL
İstanbulluları isyan ettiren metro arızası!

Üsküdar - Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

"HOŞ BİR DURUM DEĞİL"

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Üsküdar-İmam Hatip lisesi istasyonları arasında yapılıyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisi verdi. Metroya binmek isteyen bir vatandaş "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise,"M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." denildi.

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İstanbulluları isyan ettiren metro arızası!
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