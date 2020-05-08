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'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

'in Karşıya ilçesindeki opera binası inşaatında devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 22:50 ABONE OL
İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

İzmir'in Karşıya ilçesindeki opera binası inşaatında devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Atakent Mahallesi'ndeki yeni opera binası inşaatında çalışan Olgun Kanık, yük taşırken devrilen vincin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kanık'ın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü
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