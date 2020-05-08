Kazada, yol savaş alanına döndü

Kaza saat 13.00 sıralarında Manavgat- Alanya D- 400 Karayolu Çenger Mahallesi üzerinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Ayhan Aydın'ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, refüjdeki çelik bariyer ve aydınlatma direğini devirdikten sonra durdu.

Otomobilin kopan sol ön tekerleği ise karşı yönden gelen Muammer Yora'nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı hafif ticari aracın sağ arka camına isabet etti. Otomobil parçaları ve refüjden sökülen çelik teller yolu savaş alanına çevirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.