Kireç sökücü komalık etti

İstanbul'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nevin A. temizlik görevlilerinin kullandığı kimyasal maddeyi soluduğu için az kalsın canından oluyordu. Temizlik görevlileri ve amirini kireç çözücü kimyasal maddeye karşı alerjisi olduğunu söylemesine rağmen dikkate almamaları sonucu hastanelik olan genç kadın sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAMU ALANINDA AĞIR KİMYASAL MADDE KULLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan olayla ilgili iddianame düzenlendi. Kamu alanında insan sağlığına zarar veren kimyasal maddelerin kullanımı sonucu bir kişinin zehirlenerek az kalsın canından olacağı olay şöyle anlatıldı: Nevin A. Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Görev yaptığı alanda temizlik elemanlarının kireç sökücü olarak bilinen 'Porçöz' maddesinin açık kamu alanlarında kullanılmasının tehlikeli olduğunu ve kendisinin de bu kimyasala karşı alerjisi bulunduğunu söyledi.

ZEHİRLENDİ, HASTANELİK OLDU

Nevin A.'nın uyarılarına rağmen çalışanlar temizliği kimyasal maddeyi de kullanarak yapmaya devam etti. Bir süre sonra nefes darlığı ve baş dönmesi yaşayan genç kadın amirini arayarak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Amiri, Nevin A.'nın dışarı çıkıp 5 dakika temiz hava almasını ve ardından görevine tekrar dönmesini istedi. Alışveriş merkezinin dışına hava almak için çıkan genç kadın burada daha da kötü olarak kusmaya başladı. Durumunun iyi olmadığını gören bir arkadaşı Nevin A.'yı en yakınlarda bulunan bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede durumun ağır olduğu anlaşılan genç kadın yoğun bakım ünitesi bulunan başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUMLULAR HÂKİM KARŞISINDA HESAP VERECEK

Nevin A. temizlik için kullanılan kimyasal maddenin kamu alanlarında kullanılmasının yasak olmasına rağmen kullanılmasına müsaade eden temizlik amiri Recep Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Recep Ö. "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçlaması ile önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.