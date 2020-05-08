Koronavirüs hastalarının olduğu bölümde çalışan kadın, komşusuna tükürdü

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın öğrenci evinde kalan oğlunun evini temizliğe gitti. Temizlik sırasında evi temizleyen Saime A., dış kapıyı açınca evde bulunan köpek, apartmandan dairesine çıkmaya çalışan ev sahibine saldırdı. Telaşa kapılan yaşlı kadın dairesine çıktığında kiracısını arayarak evde köpek olduğunu, evini kiraya verdiği sırada köpek beslememeleri konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

KAVGA SIRASINDA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Bir süre sonra kapısı çalan ev sahibi Şerife M., kapıda kiracılarından Ercan A.'nın annesi Saime A.'yı gördü. İddiaya göre Saime A., sosyal mesafe kurallarına uymayacak bir şekilde yaşlı kadına yaklaşarak hakaretler savurmaya başladı. Ardından ev sahibinin yüzüne tükürdü. Korkuya kapılan yaşlı kadın ise kapıyı kapatarak evine girdi.

'COVİD-19 OLURSAM SORUMLUSU KOMŞUM'

Yaşadıkları karşısında şoke olan Şerife M., eşi ile karakola koştu. Ölümcül virüs olan COVİD-19 hastalığına yakalanma riski olduğunu belirten Şerife M., yaşadıkları olayı anlatarak 'Kiracımın annesi sosyal mesafeyi hiçe sayarak üzerime geldi. Yüzüme karşı şiddetli şekilde konuşan Saime A.'nın tükürüklerine maruz kaldım. Bu kadının bir hastanede COVİD-19 hastalarının olduğu bölümün temizliğini yaptığını öğrendim. Eğer virüse yakalanırsam sorumlusu bu şahıstır.' diyerek şikâyetçi oldu.