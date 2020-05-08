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ne zaman? tatili kaç gün olacak? dini günler takvimi

Mübarek Ramazan ayı içinde olduğumuz şu günlerde ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında bayram tatilinin süresi ise bir diğer merak edilen konu oluyor. Bayramda dualar edilir, ibadetler gerçekleştirilir ve kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Milyonlarca çalışan ve öğrenci kesim bayram tatilinin tarihini ve tatil süresini merak ediyor. İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 ? Bu sene bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi

Giriş Tarihi: 8.5.2020 10:32 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminin dini bayramlarından biri olan tarihi merak ediliyor. Ramazana ayı sonrasında ikinci bayram olarak kutlayacağımız '' , tatil kaç gün olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci ve çalışan vatandaşlar bayram tatilinin süresini merak ederken planlarını şekillendirmek istiyor. Bu mübarek günde hem dualar edilecek hem de kurbanlar kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Şimdiden bayram tatili planları yapan vatandaşlar dini günler takvimine bakmaya başladı. Ramazan Bayramı heyecanına girdiğimiz şu günlerin hemen ardından Kurban Bayramı bizi bekliyor olacak. Peki ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 diyanet dini günler takvimi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 takviminde Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?'' sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet dini günler takvimi
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