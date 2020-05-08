Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Ramazana ayı sonrasında ikinci bayram olarak kutlayacağımız '' Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci ve çalışan vatandaşlar bayram tatilinin süresini merak ederken planlarını şekillendirmek istiyor. Bu mübarek günde hem dualar edilecek hem de kurbanlar kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Şimdiden bayram tatili planları yapan vatandaşlar Diyanet dini günler takvimine bakmaya başladı. Ramazan Bayramı heyecanına girdiğimiz şu günlerin hemen ardından Kurban Bayramı bizi bekliyor olacak. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 diyanet dini günler takvimi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takviminde Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?'' sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi