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Lokantalar ve , tarih belli oldu mu? Restoran ve kafelerin açılacağı tarih…

Corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla lokanta, kafe ve restoran gibi işletmeler bir süredir kapatılmıştı. Alınan bu önlemler neticesinde, hastalık kontrol altına alınmış ve virüsle mücadelede birinci dönem tamamlanmıştı. İkinci dönemde ise kademeli olarak normalleşme sürecini girilirken, merak edilen hususlar arasında ‘Lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?’ sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısında çok önemli kararlar çıktı ve normalleşme sürecinin adımları belirlendi. AVM ve kuaförlerin açılacağı tarih açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kapatılan söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin tekrar başlayacağı tarih açıklandı mı? Peki, lokantalar ve ? Son kararlara göre Restoranlar ve lokantaların açılacağı tarihin belli olup olmadığı haberimizde yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 08:56 ABONE OL
Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Restoran ve kafelerin açılacağı tarih…

Lokanta ve kafeler açılıyor mu, ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgının ülkemizde kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecinin de adımları belli oldu. Çok sayıda iş sahibi, kafe, lokanta ve restoranların faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan bu işletmeler ile ilgili ilk karar Pazartesi günü kabine toplantısında alındı. Başkan Erdoğan, AVM'lerin, berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarihi canlı yayında açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

HANGİ İŞLETMELER, NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle beraber ilk resmi açıklama yapıldı. AVM'ler ile birlikte, berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu.

RESTORANLAR, KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

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Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Restoran ve kafelerin açılacağı tarih…
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