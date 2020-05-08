Maskeli Hacivat’tan evde kal çağrısı

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Türk-Osmanlı tarihinin geleneksel gölge oyunu 'Karagöz ve Hacivat', tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sahneleri şenlendiremedi. Geleneksel gölge oyununu kurgu programlarıyla video haline dönüştüren Beykoz'da yaşayan İletişim Fakültesi öğrencisi Arda Ersel, hazırladığı 'Karagöz ve Hacivat' gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, evlerinde kalan vatandaşlar tarafından çok sayıda beğeni topladı. Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında uyulması gereken kuralları içeren ve 'Evde kal' çağrılarında bulunulan senaryo kapsamında, Karagöz'e göre daha bilgili olan Hacivat karakterine ise maske takılması dikkat çekti.