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‘Mavi tık’ ağır cezalık

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
‘Mavi tık’ ağır cezalık
İstanbul'da, breakingnews.com adlı haber sitesinin sahibi Savaş U., sosyal medyadan tanıştığı ve Instagram'da mavi tık için yardım isteyen Yaşar U.Ş.'yi dolandırdı. Instagram'da hesabın güvenirliği için verilen "mavi tık" yaptırma karşılığı 44 bin 500 lira alan Savaş U. hakkında ağır ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Savaş U.'nun 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcılığa başvuran Yaşar U.Ş. şikayet dilekçesiyle birlikte şüpheli Savaş U. ile yazışmalarını ve parayı gönderdiğine dair banka dekontunu delil olarak sunmuştu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada banka ile yapılan yazışmalarda paranın gönderildiği hesabın Savaş U.'ya ait olduğu ayrıca olayla ilgili kamera görüntülerinde ATM'den parayı çekenin de Savaş U. olduğu tespit edildi. 31 Ocak 2020'de yakalama kararı çıkartılmasına rağmen hamen yakalanamayan şüpheli, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
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‘Mavi tık’ ağır cezalık
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