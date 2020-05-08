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kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Meclis Üyesi kazada hayatını kaybetti
Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Temel, Riva'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza dün 13.00 sıralarında Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Temel yönetimindeki otomobil, iddiaya göre ara yoldan çıktığı sırada Riva yolunda ilerleyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafriyat kamyonunun önüne aldığı otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Temel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu sürücüsü Kasım Aydoğdu ise gözaltına alındı.

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Meclis Üyesi kazada hayatını kaybetti
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