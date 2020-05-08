Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Erzincan, Tunceli, Erzurum, , Elazığ, Kars, Ardahan, , Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve 'te kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 18:27 Son Güncelleme: 8.5.2020 18:34 ABONE OL
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji'de hava durumu uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, yağış beklenen iller... İstanbul için sağanak uyarısı!


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA