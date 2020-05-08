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'da pazarcıdan "Parasız gel maskesiz gelme" çağrısı

'nın Bodrum ilçesinde, semt pazarındaki bir tezgahta, "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle kullanımı uyarısı yapıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 18:48 ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar sonrası, ilçe merkezinde kurulan pazarda yoğunluk oluşmadı.

Esnafın yanı sıra alışverişe gelen vatandaşların da maske kullandıkları görüldü. İlçe sakinlerinin, zabıta ekiplerince ateşleri ölçüldükten sonra pazar yerine girişlerine izin verildi.

Pazarcıların, tedbirler kapsamında aralarında mesafe olan tezgahlarında ürünleri poşetli olarak sattıkları, bazılarının da müşterilerin ürünlere temas etmemesi için önlem aldıkları görüldü.

Pazarcılardan Eyüp Çelik, tezgahındaki "Lütfen yaklaşmayın" ve "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yaptı.

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Muğla'da pazarcıdan "Parasız gel maskesiz gelme" çağrısı
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