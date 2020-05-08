Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta muhallebili güllaç tarifi ve malzemeleri

Ekranların lezzet yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün muhallebili güllaç yapıldı. Haftanın final gününde gelinler en lezzetli muhallebiyi yapmaya çalışırken kaynanalar tatlının lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri ''Muhallebili güllaç tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli tatlının püf noktası ise pilavın malzemelerinin eksiksiz, pişme süresinin uzun olmamasıdır. Peki muhallebili güllaç nasıl yapılır? Muhallebili güllaç tarifi ve malzemeleri nelerdir?
12 adet güllaç yaprağı
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Puding için Malzemeler
1 paket damla sakızlı puding
750 ml. süt
Süslemek için Malzemeler
10 adet Çilek
Toz Antep Fıstığı
Sütü bir tencereye alın ve ısıtın
İçerisine toz şekeri ekleyin ve eriyene kadar bir çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Sütün birazını geniş bir cam fırın kabına aktarın.
Güllaçlarınızı dörde bölün.
Her bir yaprağı sütle ıslatıp, yuvarlak cam fırın kabınıza güllaç yaprağınızı yerleştirin ve üzerine birkaç kepçe süt ekleyin.
Tabanda toplam 6 adet güllaç yaprağı olacak, her bir yaprağı aynı şekilde hazırlayıp tabana dizin.
Sütünüzü tencereye alın, üzerine pudingi ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırın.
Hazırladığınız pudingi güllaçlı katmanın üzerine dökün.
Ardından kalan 6 güllacı tabanı hazırladığınız gibi, muhallebinin üzerine hazırlayın.
Oda sıcaklığına getirdikten sonra buzdolabında soğutun.
Soğuttuğunuz güllacınızın üzerini çilek dilimleri ve toz Antep Fıstığıyla süsleyip, sütle servis edin.