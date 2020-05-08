Öğretmenler ‘Vefa’larıyla yaşlılara da evlat oldu

Geleceğin mimarı gençlerin yol göstericisi öğretmenlerden bazıları, bu kez de yaşlılar için seferberlik başlattı, deyim yerindeyse onların gözü, kulağı oldu. Kaşgarlı Mahmut Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olan 35 yaşındaki Fatih Atik, ülkenin geçtiği zor dönemde taşın altına ellerini koymaya karar verdiklerini, öğretmen arkadaşlarıyla harekete geçtiklerini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ortaya çıkaracağı zorlukları düşünerek Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olduğunu anlatan Atik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın desteğinin kendilerini motive ettiğini belirtti. Türk kültüründe yaşlılara yardımcı olmanın bir erdem olduğunu, bu süreçte kimsesi bulunmayanların yanında olmak istediklerine vurgu yapan Atik, "Büyüklerimizin duasını almak, devletin bekası için bir şeyler yapabilmek istiyorduk. Nasıl olduğunun, ne şartlarda olduğunuzun hiç önemi yoktu" dedi. Öğretmenler, kimi zaman ilaç, kimi zaman emekli maaşı, kimi zamansa taze ekmek için kendilerine başvuran yaşlıların her işine koşturuyor. Zeliha ve Lütfi Kulluk İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan 39 yaşındaki Mehmet Armağan da bu sürecin insani değerlerin hatırlanmasında ve yaşatılmasında etkili olduğunu, böyle gönüllü bir hizmetin içerisinde olmaktan onur duyduğunu söyledi. Yaşlıların sürecin başında vefa ekiplerini ararken çekindiklerini ama zamanla ekiplere güvenerek güzel bir iletişim geliştirdiklerini belirten Armağan, "Bizi arayan amcalarımız teyzelerimiz önce 'Siz dolandırıcı değilsiniz değil mi oğlum?' diye soruyordu. Bu hissiyatı yenmemiz lazımdı. Bu düşünceyi akıllarından sildiğimize inanıyorum. Artık bize güveniyorlar" dedi.