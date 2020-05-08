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Ölümün kıyısında

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Ölümün kıyısında
İstanbul Bakırköy'de denize atlayan kadını polis kurtardı. Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "İntihara teşebbüs" olarak geçen olay, Florya'da 6 Mayıs'ta meydana geldi. Sahilde devriye gezen polis, kayalıklarda bir kadının oturduğunu gördü. Polise "Yaklaşmayın. İntihar edeceğim. Ölmek istiyorum" diyen Z.V. aniden denize atladı. Dalgalar nedeniyle kıyıdan 15 metre uzaklaşan kadını kurtarmak için denize atlayan polis, yüzerek kadını kurtarıp kıyıya çıkardı. Z.V. olay yerinde tedavi edildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Herhangi bir ekonomik sorununun olmadığını söyleyen Z.V., babasının ölümünün ardından bir yıl psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Z.V.'nin kurtarılma anları polislerin kameralarına yansıdı.
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Ölümün kıyısında
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