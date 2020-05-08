Salgına rağmen nargile partisine polis baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karara rağmen faaliyete devam ettiği bilgisine ulaştı. Kafeye giderek baskın yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkınlık geçirdi.

SOSYAL MESAFEYİ DE HİÇE SAYDILAR

Çay ve nargile dumanlarının arasında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve adeta korona virüs tedbirlerinin hiç uğramadığı mekanda 18 kişiyi gözaltına alan ekipler, sosyal mesafeye uymayan şahıslara Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 56 bin lira idari hara cezası kesti. Ayrıca iş yeri sahibine de cezai işlem uygulanıp iş yeri mühürlendi. Gözaltındaki 18 kişinin adli sorgularının devam ettiği bildirildi.