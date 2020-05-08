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Çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, yasak kalktı mı? 0-14 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

Gelen haberi ile hafta başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile beraber corona virüsü tedbirleri içerisinde alınan çocuk ve gençlerin dışarı çıkma kısıtlamalarında esneklik planlaması yapılması kararı verildi. Konu ile ilgili detaylara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile değinirken 0-14 yaşındaki çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Belirtilen tarihte dört saatlik sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlar için sunulan koşul iste yürüme mesafesi seyrinde dışarı çıkabilmeleri oldu. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, hangi gün saat kaçta? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:09 Son Güncelleme: 8.5.2020 12:10 ABONE OL
Çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, yasak kalktı mı? 0-14 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 Yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu yaş grubunun salgın dolayısıyla risk teşkil etmesinden kaynaklı olarak önlem niteliğinde alınan kararda çocukların ve gençlerin dışarı çıkmalarına kısıtlama konulmuştu. Bu bağlamda; normalleşme planı içerisinde belirlenen tarih ve saat aralığında yirmi yaşının altındaki bireylerin sokağa çıkabilmelerine izin verilecek. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? İşte geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklaması ve konuya dair tüm detaylar…

0-14 VE 15-20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK, YASAK KALKTI MI?

Yapılan açıklamada; ilk uygulamanın altmış beş yaşının üzerinde olan vatandaşlara uygulanacağı ifade edilirken 10 Mayıs Pazar saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında bu yaş grubunun dışarı çıkabileceği açıklandı.

Peki; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? İşte gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

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Çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, yasak kalktı mı? 0-14 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
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