SON DAKİKA HABER: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Uzun süredir corona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da Ankara, Konya, Antalya ve İstanbul gibi 30 büyükşehirde yaşayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Hali hazırda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunun yanı sıra hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son dakika detayları merak konusu oluyor. Peki, yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak ve detayları neler? Haberimizin içerisinden, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları, marketler, eczaneler, fırınlar hakkında bilgiler ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularının yanıtlarına ulaşabilir, son dakika detaylarını bulabilirsiniz…

SON DAKİKA- BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? YASAK BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi. Buna göre;