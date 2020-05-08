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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı!

Sende hiç mi vicdan yok! 'ta bir şahıs, yoldan geçtiği sırada kaldırımda öylece duran hamile köpeğe tekme attı. Cani adamın köpeğe saldırdığı bu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Son dakika haberine göre; emniyet güçleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 10:19 Son Güncelleme: 8.5.2020 10:22 ABONE OL
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı!

Yozgat'ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yozgat'ın Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda duran hamile köpeğe fırça fırlatan kimliği belirsiz kişi, ertesi gün yine aynı yerde duran köpeğe tekme attı. Kimliği belirsiz kişinin bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Şahsa ilk tepki, ilçe esnafı Sait Şahan'dan geldi. Köpeği tekmeleyen şahıs ile Şahan arasında yaşanan tartışma da güvenlik kameralarına yansıdı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverleri de ayağa kaldırırdı. Hayvanseverler videoya yaptıkları yüzlerce yorumda, kişinin yetkililer tarafından bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Diğer taraftan Saraykent İlçe Emniyet ekiplerince şahsın kimliğinin tespiti konusunda çalışmaların başlatıldığı da öğrenildi.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı!
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