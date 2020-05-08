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Spor salonlarını evlerine taşıdılar

Salgınla mücadele kapsamında kısıtlamalara uyan sporcular formda kalmak için, spor salonlarını adeta evlerine taşıdı

Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Spor salonlarını evlerine taşıdılar
10 Mart 2020 tarihinde birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile tanışan Türkiye, kamusal alanda ve sivil yaşamda bazı tedbirler aldı. Ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmasından sonra sporcular da bu tedbirlere uyup zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmama kararı alarak evlerinde spor yapmaya başladı. 39 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, salonların kapanmasına dair genelge yayınlandığında dışarıda koştuğunu belirterek, "Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda ise evde lastik çalışmaları, takoz ile özel cimnastik çalışmaları ve kapıya monte ettiğim bar ile kuvvet hareketleri çalışmalarını ifa ediyordum" dedi. 38 yaşındaki milli boksör Şennur Demir de yurtdışı dönüşü 14 günlük karantina sürecinin ardından evde kaldığını söyleyerek, evdeki eşya ve materyalleri kullanarak formumuzu korumaya çalışıyoruz. Sporculara önerim ne kadar sıkılsak da dışarıya çıkmak için can atsak da evde kalmak hastanede kalmaktan güzel" dedi. 19 yaşındaki Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise evde kaldığı süreçte inanılmaz bir bunalım içerisinde olduğunu anlatarak, canı her sıkıldığında antreman yaptığını söyledi. Spor malzemelerinin yanında olduğu için zaman geçirmenin daha keyifli olduğunu ifade eden Özbek, evde kalmanın sporu açısından dezavantajını yaşamadığını belirtti. Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid- 19) bir gün biteceğini ve salonlara geri döneceklerini aktaran Özbek, sporcu arkadaşlarına antremanları aksatmamalarını ve elinizden geldiğince formda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

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Spor salonlarını evlerine taşıdılar
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