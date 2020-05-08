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’un simgeleriyle buluştu

Giriş Tarihi: 8.5.2020 ABONE OL
Süper Ay İstanbul’un simgeleriyle buluştu
Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, bu akşama kadar izlenebilecek.
Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.
Bu akşama kadar izlenebilecek olan süper ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.
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Süper Ay İstanbul’un simgeleriyle buluştu
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