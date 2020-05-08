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İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günü çekilişi yapılan oyununun 655. hafta çekilişi 7 Mayıs 2020 Perşembe (bugün) yapıldı. kazanmak umuduyla bugün yapılan çekiliş için kupon dolduran vatandaşlarımız haftanın şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. 7 Mayıs 2020 Perşembe MPİ “Süper Loto sonuçları”, hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte MPİ ,

Giriş Tarihi: 8.5.2020 07:09 Son Güncelleme: 8.5.2020 07:10 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: Milli Piyango 7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

MPİ (Milli Piyango İdaresi) her hafta Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da yapılan çekilişle Süper Loto sonuçlarını açıkladı. 655. hafta çekilişi yapılan oyunun 7 Mayıs 2020 Perşembe günü (bugün) çekilişi için büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarında haftanın şanslı numaralarını merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 7 Mayıs çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

İşte MPİ 7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama…

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: Milli Piyango 7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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