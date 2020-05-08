Uyuşturucu sevkiyatı için ambulans kiraladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma timlerini fark eden bir ambulans, arama noktasına 100 metre kala durakladı. Şoförün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine ambulans uygulama noktasına çekildi. Araçta yapılan aramada önce bir şey bulunamadı. Jandarma timleri narkotik köpeklerinin de desteğiyle ambulansın jandarma arama noktasına 100 metre kala durduğu noktada yaptığı aramada yol kenarına atılmış bavul içinde 6 parça halinde satışa hazır 112 kilo saf esrar buldu.İstanbul'da yaşayan F.B. adlı şüphelinin hastalık bahanesiyle Diyarbakır'a gitmek için İstanbul'daki özel bir şirketten ambulans kiraladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili F.B. gözaltına alınırken, ambulans şoförü ve 2 görevli, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.