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Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti

Gaziantep'te, çalıştığı parkta temizlik yaparken dengesini kaybedip, yapay gölete düşen Orhan Dönmez (45), boğularak hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 14:54 ABONE OL
Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti

Olay, dün sabah Dülük Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır pakta temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Dönmez, yapay göletin yanında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü.

Bir süre sonra iş arkadaşları, aramaya başladıkları Dönmez'i gölette buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkartılan Dömez'in boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen temizlik görevlisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti
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