Yaşlı çifti 'jandarma komutanıyım' yalanıyla dolandırdı

Olay, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köye gelen bir kişi, Hüseyin Çakır yokken evine gitti. Evde bulunan Kadriye Çakır'a kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, evde bulunan değerli eşyalar ve paraları istedi.

Hüseyin Çakır

Şüpheliye inanan Çakır, iddiaya göre evindeki 100 bin TL değerindeki 20 yarım altın, 6 bilezik ve bir miktar parayı teslim etti. Altınları ve parayı alan şüpheli evden ayrıldı. Çakır, daha sonra durumu eve dönen eşine anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan Çakır çifti, durumu jandarmaya bildirdi. Kadriye Çakır'ın ifadesine başvuran jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.