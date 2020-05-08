Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Zeki Alasya ölüm yıldönümünde anılıyor | İşte biyografisi…

Yeşilçam'ın ve Türk televizyon tarihinin sevilen oyuncularından Zeki Alasya ölümünün 5. yılında anılıyor. Ünlü oyuncunun ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlarımız ünlü oyuncuya ilişkin arama motorlarında yoğun olarak Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla biyografisine ulaşmak adına araştırmalarını sürdürüyor. Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikte tüm detaylara ulaşabilirler. İşte biyografisi…

ZEKİ ALASYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zeki Alasya (d. 18 Nisan 1943, İstanbul - ö. 8 Mayıs 2015, İstanbul), aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.

İşte diğer detaylar...