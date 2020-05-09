300 bin aracı inceleyip cinayeti aydınlattılar

Kocaeli'de 21 Ocak'ta TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde yol kenarında çöp poşeti içinde el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset bulundu. Dövülerek öldürüldüğü tespit edilen cesedin kimliğini belirlemek için ekipler Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) mercek altına aldı. 2 yönlü incelenen PTS'den, söz konusu kısımdan yaklaşık 300 bin aracın geçtiği saptandı. 2 PTS arasındaki geçiş mesafesinin 6 dakika olduğu hesaplanarak, bu kritere uymayan 67 bin araç belirlendi. 17 Ocak günü saat 00.02'de ilk PTS'ye giren, ikinci PTS'den ise 00.12'de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu olduğu, irtibatlı olduğu kişilerin ise göçmen kaçakçılığı suçlarından kayıtları bulunduğu tespit edildi. Polis, yaklaşık 3.5 ay süren soruşturma sonunda geçen pazartesi operasyon için harekete geçti. İstanbul ve Çorum'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli polisteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, sorguya alınan biri Türk, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 7 şüphelinin ifadelerinden cesedin soyadı belirlenemeyen Pakistan uyruklu İslam isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. İfadelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, şantaj ve rant meseleleri nedeniyle yaşadıkları kavga nedeniyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenilen şüpheliler S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T., adliyeye sevk edildi.