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2020 ne zaman, bugün mü? Hangi tarihte kutlanacak? İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajları!

Her sene Mayıs ayına denk gelen ve hediye arayışı içinde olan çocuklar ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hediyelerini ve bu güne özel programlarını günler öncesinden ayarlamaya çalışan vatandaşlar annesinin gününü kutlamak için bugünün tarihini sorguluyor. Ülkemizde corona virüsü salgınından ötürü bu özel gün bu sene evlerden kutlanacak. Geçmişten günümüze kutlanmaya devam eden bugünün tarihi ise çok eski zamanlara dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Dünyanın farklı kültürlerinde başka zamanlarda kutlanan hangi tarihte kutlanacak? ? İşte Günü tarihi

Giriş Tarihi: 9.5.2020 07:57 Son Güncelleme: 9.5.2020 07:58 ABONE OL
2020 Anneler Günü ne zaman, bugün mü? Hangi tarihte kutlanacak? İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajları!

Dünyanın birçok bölgesinde farklı tarihlerde kutlanan ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene annelerimizin özel günü evlerden kutlanacak. Çocuklar anneleri için hediye arayışına girerken bugünün tarihçesini merak ediyor. Annelerimizin günü farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye ile aynı tarihte kutlayan ülkelerin sayısı da bir hayli fazla. Geçmişten günümüze asırlardır süren bu gelenek anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Buna göre; , bu Pazar mı? Günü tarihte kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Peki , hangi tarihte kutlanacak? ? İşte yanıtı…

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2020 Anneler Günü ne zaman, bugün mü? Hangi tarihte kutlanacak? İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajları!
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