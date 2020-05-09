Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler açık olacak mı? Son durum!

En kıymetli varlıklarımızdan biri olan annelerimiz için en özel gün olan Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Milyonlarca vatandaş annelerini mutlu etmek için onlara hediyeler almak, sürprizler yapmak istiyor. Ancak ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından ötürü sosyal mesafe korunması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve belirtilen yasaklara uyulması gerekiyor. Hal böyle olunca; özellikle annelerimize hediye edilen en güzel hediyelerden biri olan çiçeklerin satıldığı çiçekçilerin açık mı kapalı mı olup olmadığı araştırılıyor. Buna göre; Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler açık olacak mı?

ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI? ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı. Yarın (10 Mayıs Pazar) Anneler Günü olması nedeniyle annelerine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçiler açık mı kapalı mı, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı gibi soruların yanıtları aranıyor. Buna göre; Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı? Çiçekçiler açık mı?

İşte yanıtı...