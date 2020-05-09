Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan SON DAKİKA corona virüs açıklaması! Normalleşme başlıyor; okullar ne zaman açılacak?

Corona virüs vaka ve ölü sayısının düşmesinden sonra normalleşmenin temelleri de atılıyor. Okulların ne zaman açılacağı, hayatın ne zaman normale döneceği gibi sorulara cevap aranırken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, İsveç ve Norveç'teki önlemleri kıyaslarken bez maske ile tıbbi maske arasındaki farkları da belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Selma Metintaş, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın internet sohbetine katıldı. İnternetten canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 2 saat süren programda koronavirüsle mücadele ile normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayını izleyenlerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüse karşı aşı bulunana kadar bütün serbestliklerin bir anda gelmeyeceğini söyledi. Metintaş, "Normalleşme için bir kere epidemiyoloji göstergelerimizin çok uygun olması gerekiyor. Son 14 gün içerisinde yaptığımız test sayısı artacak, çünkü testle tanı koyabiliyoruz. Test sayısı artmasına rağmen, vaka sayımız artıyorsa eğer, yeni vaka sayımız, iyileşen vaka sayımızın altına düşmüşse daha küçülmüşse bu durumda ancak normalleşmeyi konuşabiliriz. Ama normalleşme de birdenbire olmamalı. Aşama, aşama gidilmeli...

Çünkü neyin nasıl gideceğini, toplumda ne kadar kişinin hastalığı geçirdiğini bilmiyoruz şu anda. Bir aşamalı geçişin olması lazım. Bir karar verdiğimiz andan itibaren aşamalı bir şekilde gitmeliyiz. AVM'yi açarken içindeki sinema salonunu, lokantaları, kafeleri de aynı anda açamayız. İhtiyacımız olan kadar açmaya karar verip ardından 'evet gördük vaka sayısı azalmaya devam ediyor, hastalık daha da sönüyor. O zaman bunu da yapabiliriz' dememiz gerekiyor. Yoksa bütün serbestlikler bir anda gelmeyecek. Ne zamana kadar sürecek bu? Aşı bulunana kadar" dedi.