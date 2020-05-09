9-10 Mayıs Bugün marketler açık mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında marketler kapalı mı, hangi işyerleri açık olacak?

Bugün ve yarın olmak üzere toplamda iki günlük uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının başlaması ile vatandaşlar "Bugün marketler açık mı, kapalı mı olacak?" şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesinde kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumlar da kamuoyuyla paylaşılırken kısıtlama süresince marketlerin kapalı olacağı ve kısıtlamaya dahil olduğu bildirilmişti. Konuya dair olarak hazırladığımız haberimizde "Bugün marketler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını öğrenebilir aynı zamanda sokağa çıkma yasağından muaf olan işyerlerinin bulunduğu genelgeye ulaşabilirsiniz. İşte Bugün marketler açık mı, hangi işyerleri açık olacak? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Geçtiğimiz gün 9-10 Mayıs tarihleri aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanmıştı. Bu çerçevede kısıtlamadan muaf olacak işyerleri de halkın bilgisine sunuldu. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi marketler açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

Yayınlanan genelgede bugün ve yarın uygulanacak olan kısıtlamada marketlerin hizmet veremeyeceği bildirildi. Peki, hangi kurumlar açık olacak? İşte yayınlanan genelge…