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Çakmaktaş’lara mesafeli nikâh

Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Çakmaktaş’lara mesafeli nikâh
Denizli'de "Taş Devri" adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giyen çiftin nikahı, sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi. Emre ve Selin Taşbaş çifti, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Bu nedenle nikah yapmaya karar veren çift, törene neşe katmak amacıyla Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi. Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıyılan nikahta, renkli görüntüler arasında çift mutluluğa imza attı. Damat Emre Taşbaş, "Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik" dedi.
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Çakmaktaş’lara mesafeli nikâh
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