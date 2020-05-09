Cerrahpaşa’da ‘İyilik Dükkânı’

Koronavirüslemücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bir an bile yalnız bırakılmıyor. Hayırseverler, sağlık çalışanları ve hastalar için tıbbi malzemeden küçük atıştırmalıklara, el kreminden kıyafete kadar çeşitli hediyeler gönderiyor. Gelen bağış ve hediyeler ise hem hastalar hem de sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Bu süreçte çok sayıda bağışın yapılmasının ardından ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından "İyilik Dükkânı" kuruldu. Özellikle korona servisinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan hastaların tüm ihtiyaçları buradan sağlanıyor.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu süreçte hayırseverlerden çok sayıda bağış yapılmasının ardından bu dükkânı kurduklarını belirterek, "Hayırseverler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları bizi hiç yalnız bırakmadı. Aslında 'İyilik Dükkânı' daha önce hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Koronavirüs sebebiyle bağışlar da geldiği için burayı açtık. Amacımız, Cerrahpaşa bünyesinde bulunan ve ihtiyacı olan herkese Başhekimliğin denetiminde ve kontrolünde yapmak. 4 bin civarında çalışanımız var. Belirli sayıda bağış ve hediyeler geliyor. Önceliğimiz korona servisinde yatan hastalar ya da yoğun bakımda yatan hastalar. Personellerden de özellikle Covid'de çalışanlara öncelik tanıyoruz" şeklinde konuştu.