Çok yaşa Türkiyem

Çıktıkları dünya turunu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yarıda bırakan; biri Malezya, diğeri Endonezya'dan Türkiye'ye getirilen iki gezgin, kendilerine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle gurur duyuyor. Nijerya, Singapur, Endonezya ve Malezya'dan uçakla getirilen 210 Türk vatandaşının Aydın'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresi devam ediyor. Karantinada kalanların birçoğu iş ya da eğitim için yurt dışında bulunurken dünya turuna çıkan iki gezginin hikâyesi dikkati çekiyor. Ali Umut, otostopla dünya turuna çıktığını, bu şekilde 24 ülkeyi gezdiğini, Malezya'dayken ise salgının başladığını söyledi. Malezya'nın salgına karşı bir çabasının olmadığını gözlemleyip Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini aktaran 21 yaşındaki Umut, "Devletimiz çok yaşasın. Bu konuda bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Karantinanın bu kadar iyi olacağını hiç beklemiyordum. Hatta 'karantinayı 15 gün daha uzatma gibi şansım var mı' diye sordum. Biteceği için çok üzgünüm" dedi.Macar arkadaşıyla dünya turuna çıkan ve Endonezya'dan getirilen 25 yaşındaki Esra Şerman da sürecin başından sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatandaşının yanında yer aldığını vurguladı. Büyükelçiliğin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Şerman, "Telefonda konuştuğumuzda 'Esra Hanım bakın bir durumu kendinize dert ettiğinizde ya da yalnız hissettiğinizde lütfen bizi arayın' diyorlardı" dedi. Şerman, "Ben buraya gelince arkadaşım da kendi ülkesine döndü. Kendi çabalarıyla ve bireysel olarak gitti. Hiçbir şekilde karantinaya almadılar. Sağlık kontrolleri yapılmadı. Hani Avrupa Birliği diyoruz. Baktığımızda onlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği hizmetin yanına bile yaklaşamaz diyebilirim. Bu süreçte her zaman Türkiye'nin büyüklüğünün farkını hissettim diyebilirim" ifadelerini kullandı.