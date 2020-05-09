Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 2020 Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılır, tarih belli mi? Düğünler Haziran'da olacak mı?

2020 ? Düğün salonları ne zaman açılır, tarih belli mi? Düğünler Haziran'da olacak mı?

Koronavirüs salgını ile yürütülen etkin mücadele kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Bu durum, yakın zamanda evlilik planı olanları doğrudan etkiledi. Düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Evlilik hazırlığında olan çiftler, son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmeye çalışırken 'Düğünler yazın olacak mı, ne zaman serbest olacak?' sorularına yanıt aramayı ihmal etmiyor. Peki, 2020 düğün salonları ne zaman açılacak, yazın düğün olacak mı? ? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 08:29 Son Güncelleme: 9.5.2020 08:29 ABONE OL
2020 Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılır, tarih belli mi? Düğünler Haziran'da olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeni ile düğünler ertelenirken nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri de geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, ?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Bu yönde, düğünlerin eylül ayına ertelendiği iddiaları da sosyal medyada kounuşlmaya başlandı. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman, yazın açılacak mı? İşte, son dakika gelişmeleri...

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılır, tarih belli mi? Düğünler Haziran'da olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA