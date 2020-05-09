2020 Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılır, tarih belli mi? Düğünler Haziran'da olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeni ile düğünler ertelenirken nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri de geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman serbest olacak?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Bu yönde, düğünlerin eylül ayına ertelendiği iddiaları da sosyal medyada kounuşlmaya başlandı. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman, yazın açılacak mı? İşte, son dakika gelişmeleri...