Düğünler olacak mı, ilgili genelge yayınlandı mı? 2020 Düğün salonları ne zaman açılır? Düğünler nasıl ve ne zaman olacak?

Kovid-19 pandemisi sebebi ile nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulurken düğünler de ertelendi. Yayınlanan ilgili genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs ve Haziran gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Cumburbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler olacak mı?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Bu noktada, düğünlerin eylül ayına ertelendiği iddiaları da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...