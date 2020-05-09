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ne zaman açılacak, son dakika gelişmesi var mı? 2020 , tarih belli mi?

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında başta olmak üzere birçok yerin faaliyeti geçici bir süreliği durduruldu. Ehliyet almayı düşünen vatandaşlar da, ', tarih belli oldu mu?' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal hayatta normalleşme planına göre, sürücü kurslarının açılacağı tarih ile ilgili çeşitli senaryolar mevcut. Peki, 2020 ehliyet ne zaman açılacak, son dakika gelişmesi var mı? İşte, bazı detaylar...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 15:08 ABONE OL
Ehliyet kursları ne zaman açılacak, son dakika gelişmesi var mı? 2020 sürücü kursları ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Koronavirüs vakalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan sürücü kurslarının faaliyetleri ileri bir tarihe kadar durdurulmuştu. Ehliyet almak için gerekli olan derslerin verildiği bu yerlerin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşme takviminin açıklanması ve AVM ile berber gibi çeşitli yerlerin faaliyetlerine başlayacak olması gözleri sürücü kurslarına çevirdi. Peki, 2020 ehliyet kursları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların yanıtları!

EHLİYET SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bir açıklama olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Ehliyet kursları ne zaman açılacak, son dakika gelişmesi var mı? 2020 sürücü kursları ne zaman açılacak, tarih belli mi?
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