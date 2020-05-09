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Erzincan, ve 'ın yüksek kesimlerine yağdı

Erzincan, ve 'ta etkili olan karla karışık yağmur ve , yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde görülen kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. 'un Oltu ilçesinde de hayvanlarını meralara çıkaran vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:22 Son Güncelleme: 9.5.2020 17:25 ABONE OL
Erzincan, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzincan'da iki gündür etkili olan sağanak, gün içerisinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza kaplandı. Çayırlı ilçesinde yaşanan kar yağışı kışı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde de hayvanlarını meralara çıkaran vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Ardahan kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ve sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Çıldır ilçesindeki Kısır Dağı etekleri beyaza büründü.

Kars kent merkezinde de şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde de sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı bölge genelinde yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

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Erzincan, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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